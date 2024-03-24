Ставка на уровне 16% останется неизменной: Банк России не будет идти на понижение как минимум до лета 2024 года

RG: Банк России не будет снижать ключевую ставку как минимум до лета этого года

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банк России принял решение удерживать ключевую ставку на уровне 16% по крайней мере до лета 2024 года.

Фото: Wikipedia by duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Это продолжение политики повышения ставок, начатой в прошлом году, когда Центробанк перешёл от уровня 7,5% в июле к значению 16% к декабрю. Такое повышение было реакцией на увеличение уровня инфляции, которая составила 7,4% за 2023 год и достигла 7,7% к середине марта 2024 года. Прогнозируется, что инфляция снизится до 4-4,5% в текущем году, с последующим удержанием её на уровне около 4%, сообщает "Российская газета".

Глава Банка России Эльвира Набиуллина акцентирует внимание на необходимости сохранения строгих денежно-кредитных условий в связи с текущей ситуацией. Риски, связанные с инфляцией, остаются высокими из-за дефицита рабочей силы и ограничений в экспорте, что может сдерживать увеличение импорта.

Банки не планируют значительных изменений в ставках по вкладам, хотя могут корректировать условия краткосрочных вкладов. Ставка ЦБ на уровне 16% способствует стабилизации ставок по вкладам, что делает привлекательными перспективы на короткие вклады. Однако снижение ставок по кредитам ожидается не раньше второй половины года.