Спрос на высококвалифицированные инженерные кадры растет: компаниям приходится бороться за привлечение лучших специалистов

СИБУР: рынок труда в РФ стал очень высококонкурентным

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

На HR-форуме, организованном ИД "Коммерсантъ", директор по управлению персоналом СИБУРа Данил Рассказов заявил, что спрос на высококвалифицированные инженерные кадры продолжает расти в России.

Фото: Unsplash by Bench Accounting is licensed under public domain

В условиях дефицита кадров рынок труда становится все более конкурентоспособным, требуя от компаний борьбы за привлечение лучших специалистов и удержание персонала.

Рассказов отметил, что ранее компании конкурировали с предприятиями топливно-энергетического комплекса, металлургами и машиностроением, но сейчас спектр конкуренции значительно расширился, охватывая весь рынок. К примеру, компании начали конкурировать за ИТ-персонал, а также за низкогрейдовый персонал. Рынок труда претерпел значительные изменения.

Эксперт также сообщил, что число молодых специалистов до 35 лет в России может уменьшиться на 1,3 миллиона человек за год. Для привлечения молодежи компания СИБУР за последние четыре года активно инвестирует в систему обучения персонала, создает обучающие стандарты на производстве и открывает бренд-зоны в ведущих университетах, колледжах и школах.