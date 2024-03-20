"Это происходит из-за того, что ценами управляют торговые сети": стоимость товаров повседневного спроса в РФ продолжает расти

Аналитик Беляев заявил, что в России подорожают все продовольственные товары

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Уровень цен на продовольственные товары повседневного спроса в России продолжает увеличиваться. К ним относятся консервы, хлебобулочные изделия, напитки, мясо, бакалея, полуфабрикаты, овощи, алкоголь и многие другие товары.

Фото: Openverse by X5Group is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с URA. RU подчеркнул, что на фоне общего инфляционного процесса особенно быстро растут цены на продукты, потребляемые ежедневно.

Согласно эксперту, в первую очередь ценовой рост обусловлен действиями розничных сетей. Торговые организации увеличивают цены, оправдывая это различными причинами — от влияния санкций до колебаний валютного курса. Однако, по мнению Беляева, поднятие цен не настолько обосновано, как утверждают продавцы.

Специалист отметил, что стабилизации или снижения цен на рынке пока не происходит. В качестве примера он привел ситуацию с курицей и яйцами, цены на которые значительно выросли в прошлом году. Хотя некоторые источники сообщают о снижении стоимости данных товаров, фактическое изменение незначительно: цены на яйца снизились лишь на 2,5%, а на курицу — на 3%.

"Понижением это никак нельзя назвать", — отметил эксперт.