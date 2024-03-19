На 5-10%: эксперт прогнозирует рост цен на мясо в России к концу 2024 года

Экономист Чеглов предупредил о росте цен на мясо в России

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на мясо в России могут увеличиться на 5-10% к концу 2024 года, при условии стабильной социально-экономической ситуации.

Фото: openverse.org by Geoff Peters 604 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Такой прогноз был сделан доктором экономических наук, профессором базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеславом Чегловым.

В беседе с "Газетой.Ru" он заявил, что на рост цен на мясо повлияют курс рубля, увеличение стоимости комбикормов и обслуживания оборудования производителей, а также увеличение издержек на обслуживание кредитов и логистику.

Наиболее подверженными росту цен остаются куриное мясо, где ожидается сокращение объемов производства, свинина, чьи цены зависят от экспорта, а также индейка, где наблюдается завышенный уровень цен.

Чеглов подчеркнул, что на данный момент цены на мясо стабилизировались, благодаря активности торговых сетей и поставщиков, россияне могут приобрести мясо по более низким ценам. Однако он предполагает уменьшение объемов производства мяса в России летом, после чего цены начнут постепенно расти.