Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-замминистра просвещения РФ Ракова приговорена к пяти годам колонии
Наталия Орейро тайно посетила Санкт-Петербург
Ошибки в пилатесе, которые делают тренировки менее эффективными
Аэропорт Сочи планирует «открыть небо» для иностранных авиакомпаний
Экс-директора Жирновского психоневрологического интерната Протасенко приговорили к заключению на 11 лет
Володин посоветовал западным лидерам извиниться перед Путиным
Пассажир скончался во время посадки самолета в Волгограде
ТОП-5 лучших пород собак для детей
Мария Захарова назвала хамством призыв МОК к атлетам по отказу от Игр Дружбы в РФ
Налоговые вычеты по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан ввели в РФ

Госдума приняла закон о введении налоговых вычетов на долгосрочные сбережения

0:48
Экономика

В России ввели налоговые вычеты по НДФЛ на долгосрочные сбережения. Соответствующий закон во втором и третьем чтении приняли в Госдуме. Об этом сообщают РИА Новости. 

Госдума приняла закон о введении налоговых вычетов на долгосрочные сбережения
Фото: wikimapia by Sergey Korovkin 84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Кроме того, был принят закон об освобождении от НДС услуг по формированию таких сбережений.

Налоговые вычеты в сумме уплаченных сберегательных взносов и внесенных на ИИС денег предоставят в совокупности до 400 тысяч рублей ежегодно.

Вычеты предоставят в сумме: уплаченных пенсионных взносов по договорам о выплате негосударственной пенсии по достижении пенсионного возраста; уплаченных сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений, заключенным с НПФ; денег, внесенных на ИИС, открытый с 1 января этого года и доходов по операциям на таком счете.

 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Три пары "звёзд" кино, сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни

Порой актёры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.

Три пары "звёзд" кино, сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни
Что посадить под яблоней
Вот что нужно посадить под яблоней: эффективно используйте пространство
Петросян рассказал, как сохраняет свою мужскую силу в 78 лет
Откровения тревел-блогерши: впечатления о жизни в Германии и встрече с немецким хозяином
Уничтожение Abrams под Авдеевкой стало закономерностью Дмитрий Плотников Поздравления Путину от мировых лидеров означают признание РФ в новых границах Любовь Степушова
В Германии рассказали о невиданной ранее скорости банкротства местных компаний
Прихожая должна быть оформлена только в этих цветах, и никак иначе, призвала дизайнер
Мировые лидеры, поздравившие Путина, признали его легитимность и новой РФ
Мировые лидеры, поздравившие Путина, признали его легитимность и новой РФ
Последние материалы
Экс-замминистра просвещения РФ Ракова приговорена к пяти годам колонии
Наталия Орейро тайно посетила Санкт-Петербург
Ошибки в пилатесе, которые делают тренировки менее эффективными
Аэропорт Сочи планирует «открыть небо» для иностранных авиакомпаний
Экс-директора Жирновского психоневрологического интерната Протасенко приговорили к заключению на 11 лет
Володин посоветовал западным лидерам извиниться перед Путиным
Пассажир скончался во время посадки самолета в Волгограде
Госдума приняла закон о введении налоговых вычетов на долгосрочные сбережения
ТОП-5 лучших пород собак для детей
Мария Захарова назвала хамством призыв МОК к атлетам по отказу от Игр Дружбы в РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников