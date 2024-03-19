Налоговые вычеты по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан ввели в РФ

В России ввели налоговые вычеты по НДФЛ на долгосрочные сбережения. Соответствующий закон во втором и третьем чтении приняли в Госдуме. Об этом сообщают РИА Новости.
Кроме того, был принят закон об освобождении от НДС услуг по формированию таких сбережений.
Налоговые вычеты в сумме уплаченных сберегательных взносов и внесенных на ИИС денег предоставят в совокупности до 400 тысяч рублей ежегодно.
Вычеты предоставят в сумме: уплаченных пенсионных взносов по договорам о выплате негосударственной пенсии по достижении пенсионного возраста; уплаченных сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений, заключенным с НПФ; денег, внесенных на ИИС, открытый с 1 января этого года и доходов по операциям на таком счете.
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