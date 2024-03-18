Резкий взлет цен: стоимость на какао-бобы в мире выросла в два раза с конца минувшего года

Биржевая стоимость какао-бобов в мире установила новый исторический рекорд, достигнув более $8,3 тысячи за тонну, что в два раза превышает показатели конца прошлого года, согласно данным ICE Futures.
В начале февраля цены на какао-бобы достигли $5 тысяч за тонну впервые с 1977 года, а всего через неделю уже поднялись выше до $5,5 тысячи долларов за тонну, побив рекорды почти полувековой давности.
Сегодня в процессе торгов цена на какао-бобы возросла до 8 380 долларов за тонну, что в два раза превышает стоимость по итогам 2023 года.
Согласно информации Международной организации по какао, дефицит какао-бобов будет сохраняться в 2024 году, а повышение цен будет поддерживаться проблемами с судоходством в Красном море. Эксперты также называют причинами роста цен засуху в Западной Африке и высокую стоимость удобрений, отмечая, что быстрое преодоление дефицита не предвидится.
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