Резкий взлет цен: стоимость на какао-бобы в мире выросла в два раза с конца минувшего года

Цены на какао-бобы в мире выросли до $8,3 тысячи за тонну с начала года

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Биржевая стоимость какао-бобов в мире установила новый исторический рекорд, достигнув более $8,3 тысячи за тонну, что в два раза превышает показатели конца прошлого года, согласно данным ICE Futures.

Фото: Собственная работа by СуперМану is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В начале февраля цены на какао-бобы достигли $5 тысяч за тонну впервые с 1977 года, а всего через неделю уже поднялись выше до $5,5 тысячи долларов за тонну, побив рекорды почти полувековой давности.

Сегодня в процессе торгов цена на какао-бобы возросла до 8 380 долларов за тонну, что в два раза превышает стоимость по итогам 2023 года.

Согласно информации Международной организации по какао, дефицит какао-бобов будет сохраняться в 2024 году, а повышение цен будет поддерживаться проблемами с судоходством в Красном море. Эксперты также называют причинами роста цен засуху в Западной Африке и высокую стоимость удобрений, отмечая, что быстрое преодоление дефицита не предвидится.