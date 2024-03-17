Лучшая книга про трейдинг и инвестиции: всё что нужно знать новичку

Книга, которая поможет погрузиться в тему инвестирования

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Книга "Десять главных правил для начинающего инвестора", написанная американским экономистом и профессором Принстонского университета Бертоном Малкиелем, представляет собой практическое руководство для тех, кто стремится освоить искусство инвестирования.

Фото: publicdomainpictures.net by Mabel Amber is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В этой книге читатели найдут ключевые принципы, которые помогут им успешно начать свой путь на инвестиционном поприще с минимальными рисками.

Основные советы, изложенные в книге, отличаются своей простотой и практичностью. Бертон Малкиел сфокусировался на том, как играть на бирже, как сформировать эффективный инвестиционный портфель и, что немаловажно, как управлять своими эмоциями, чтобы избежать потерь денег из-за спекуляций и неоправданных решений.

Экспертные советы Малкиела призваны помочь читателям не только понять основы инвестирования, но и применить полученные знания на практике.

"Если кто-то обещает сделать вас за ночь богатым, уберите подальше кошелек и заткните уши", — цитата из кнги.