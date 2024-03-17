Решение принято. Кабмин РФ выделит средства на уход за пожилыми людьми и инвалидами

Правительство России выделило средства на проекты по уходу за пожилыми и инвалидами

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство России приняло решение о выделении дополнительных средств на реализацию проектов, направленных на создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

Фото: "Grandfather" by ☺ Lee J Haywood is licensed under CC BY-SA 2.0.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте кабинета министров.

Согласно сообщению, в 2024 году Минтруду России будет выделено финансирование из резервного фонда правительства Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджетам субъектов страны.

Эти средства будут использоваться для совместного финансирования расходов, возникающих у регионов при реализации местных проектов, связанных с организацией ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, которым необходимо социальное обслуживание.

Предоставление финансовой поддержки региональным инициативам в сфере ухода за нуждающимися в поддержке гражданами станет важным шагом в укреплении социальной защиты населения и повышении качества жизни людей с ограниченными возможностями.