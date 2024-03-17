Решение принято. Кабмин РФ выделит средства на уход за пожилыми людьми и инвалидами

Правительство России приняло решение о выделении дополнительных средств на реализацию проектов, направленных на создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.
Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте кабинета министров.
Согласно сообщению, в 2024 году Минтруду России будет выделено финансирование из резервного фонда правительства Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджетам субъектов страны.
Эти средства будут использоваться для совместного финансирования расходов, возникающих у регионов при реализации местных проектов, связанных с организацией ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, которым необходимо социальное обслуживание.
Предоставление финансовой поддержки региональным инициативам в сфере ухода за нуждающимися в поддержке гражданами станет важным шагом в укреплении социальной защиты населения и повышении качества жизни людей с ограниченными возможностями.
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