Количество россиян, желающих взять ипотечные кредиты, резко сократилось

ЦБ: спрос на ипотеку среди россиян снизился более чем на 60 процентов

2:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

В январе 2024 года банки Центрального федерального округа выдали населению 16,8 тыс. ипотечных кредитов общей суммой 75,5 млрд рублей.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

По сравнению с предыдущим месяцем, количества кредитов сократились на 62,4%, а общая сумма кредитов стала меньше на 66,5%. Эти данные были предоставлены Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.

В то же время, кредитный портфель банков в этом округе достиг 5,6 трлн рублей (+25,4% по сравнению с прошлым годом), что было обусловлено изменением методики расчета.

Согласно статистике, заемщики Центрального федерального округа получили около 27,8% всех ипотечных кредитов, выданных в России в январе, сообщает Газета.Ru.

Средний срок кредита в этом округе составил 24,9 года (-2,2% по сравнению с декабрем), а средняя процентная ставка составила 8,7% (-0,6 пункта по сравнению с декабрем). В январе заемщики получили 9,6 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму 59,5 млрд рублей. Количество кредитов сократилось на 71,9%, а общая сумма кредитов на 74,8% по сравнению с декабрем.

В Москве и Московской области потребность в ипотеке также сильно сократилась. В январе банки выдали заемщикам столицы 4,9 тыс. ипотечных кредитов на сумму 31,6 млрд. рублей, что на 62,4% меньше в количественных показателях и на 66,1% меньше в денежном эквиваленте по сравнению с декабрем. В Московской области в январе выдали 4 тыс. ипотечных кредитов на сумму 18,9 млрд. рублей, что в количественных показателях меньше на 61% и в денежном эквиваленте на 66,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, предположил, что при сохранении высокой ключевой ставки Центрального банка (сейчас она составляет 16%) объемы выпуска ипотечных кредитов сократятся в два-три раза в 2024 году по сравнению с 2023 годом.