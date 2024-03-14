Подсчитано, сколько переплачивают за ипотеку в России: +400%

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Ипотечные заёмщики переплачивают четыре цены, подсчитала экономист

1:17
Недвижимость

Те, кто берёт сейчас ипотеку, выплатят по итогу ещё плюс четыре стоимости квартиры, подсчитала научный руководитель отделения дополнительного образования факультета рыночных технологий института отраслевого менеджмента Президентской Академии, доктор экономических наук Елена Иванкина.

Ипотечные заёмщики переплачивают четыре цены, подсчитала экономист
Фото: PxHere

"Рынок недвижимости переживает драматические события", — констатировала она в интервью "Газете.Ru".

"Ключевая ставка достигла в 2023 году 16%, соответственно, ставка по ипотеке составляет 18-19%. При такой ставке переплата по кредиту за 20 лет составляет 400%, то есть заёмщик возвращает банку на процентах ещё четыре стоимости квартиры, кроме возврата тела кредита", — уточнила Иванкина.

Такие условия ипотеки можно считать заградительными, добавила она. Это неизбежно приведёт к падению цен на жильё, но — не сразу: всегда есть временной лаг между снижением спроса и реакцией рынка.

Сворачивание льготной ипотеки должно также сократить разрыв в ценах на новостройки и вторичное жилье, достигший за последнее время умопомрачительных 40%. Об этом недавно говорила и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Впрочем, время покажет, заключила экономист.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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