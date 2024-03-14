Россия теснит США на рынке продовольствия Китай

NetEase: привет из России — Китай внезапно отказался от огромной партии пшеницы из США

2:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Каждый год Китай закупает огромные объемы разнообразной сельскохозяйственной продукции, несмотря на то, что является лидером мирового сельского хозяйства, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

Фото: unsplash.com by meriç tuna tuna59 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В стране, население которой почти достигает полутора миллиарда человек, ограничено количество пахотных земель. Это вынуждает Пекин покупать большое количество иностранных продуктов и сырья.

США играют ключевую роль в поставках продовольствия в Китай, при этом американские компании зарабатывают миллиарды долларов на сделках с Поднебесной.

Однако недавно произошли события, которые привлекли особое внимание, говорится в материале.

"КНР недавно отказалась от крупной партии американской пшеницы", — отмечают его авторы.

Китай отменил заказ на партию американской пшеницы — 264 тысячи тонн. За несколько дней до этого китайские покупатели также отказались от других партий, общий вес которых превышал 500 тысяч тонн.

Авторы NetEase подчеркивают, что ранее Китай временами блокировал отдельные партии американского зерна, но никогда в таком масштабе. В то же время спрос на пшеницу в Китае остаётся высоким, скорее даже растёт.

Что же происходит? По мнению авторов материала, ответ можно найти в России.

Фактически спрос на пшеницу в Китае не уменьшился, а отмена заказов в США свидетельствует о том, что КНР начала закупать зерно у других поставщиков.

Россия за последние годы превратилась в ведущего мирового экспортера пшеницы, став мощной аграрной державой.

Кроме того, во время визита в Китай в прошлом году российский президент Владимир Путин подписал долгосрочный контракт на поставку сельскохозяйственной продукции из России в Китай.

Обозреватели NetEase утверждают, что Китай отказывается от американской пшеницы, так как наращивает импорт из России.

Пекин не видит смысла приобретать зерно у США, которые ведут не дружественную политику по отношению к Китаю, полагают они.