Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Веганский суп из разноцветных овощей и нута: готовится всего 20 минут
При сегодняшнем обстреле Белгорода ВСУ использовали РСЗО Vampire
Терапевт Лапа опровергла вред пальмового масла
Новая турецкая авиакомпания "AnadoluJet" начала продажу билетов по российским направлениям
Президент Франции Эмманюэль Макрон собирался отправить войска в Одессу
Более 140 дронов были уничтожены российской ПВО за сутки
Горячие уколы: плюсы и минусы
ВСУ сравнили авиаудары ВКС России с открытием "врат ада"
Рэпер T-Killah ответил на вопрос о романе с Ольгой Бузовой
Россия теснит США на рынке продовольствия Китай

NetEase: привет из России — Китай внезапно отказался от огромной партии пшеницы из США

2:04
Экономика

Каждый год Китай закупает огромные объемы разнообразной сельскохозяйственной продукции, несмотря на то, что является лидером мирового сельского хозяйства, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

NetEase: привет из России — Китай внезапно отказался от огромной партии пшеницы из США
Фото: unsplash.com by meriç tuna tuna59 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В стране, население которой почти достигает полутора миллиарда человек, ограничено количество пахотных земель. Это вынуждает Пекин покупать большое количество иностранных продуктов и сырья.

США играют ключевую роль в поставках продовольствия в Китай, при этом американские компании зарабатывают миллиарды долларов на сделках с Поднебесной.

Однако недавно произошли события, которые привлекли особое внимание, говорится в материале.

"КНР недавно отказалась от крупной партии американской пшеницы", — отмечают его авторы.

Китай отменил заказ на партию американской пшеницы — 264 тысячи тонн. За несколько дней до этого китайские покупатели также отказались от других партий, общий вес которых превышал 500 тысяч тонн.

Авторы NetEase подчеркивают, что ранее Китай временами блокировал отдельные партии американского зерна, но никогда в таком масштабе. В то же время спрос на пшеницу в Китае остаётся высоким, скорее даже растёт.

Что же происходит? По мнению авторов материала, ответ можно найти в России.

Фактически спрос на пшеницу в Китае не уменьшился, а отмена заказов в США свидетельствует о том, что КНР начала закупать зерно у других поставщиков.

Россия за последние годы превратилась в ведущего мирового экспортера пшеницы, став мощной аграрной державой.

Кроме того, во время визита в Китай в прошлом году российский президент Владимир Путин подписал долгосрочный контракт на поставку сельскохозяйственной продукции из России в Китай.

Обозреватели NetEase утверждают, что Китай отказывается от американской пшеницы, так как наращивает импорт из России.

Пекин не видит смысла приобретать зерно у США, которые ведут не дружественную политику по отношению к Китаю, полагают они.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Елена Ханга показала свою дочь, которая удивила необычной внешностью

У родительницы и дочери большая разница в возрасте.

Елена Ханга поделилась фото с дочерью, которую принимают за ее внучку
Озотамнус - красивейший цветок для украшения сада
Красивейший цветок словно осыпан бисером: его обожают ландшафтные дизайнеры - в переводе означает "пахнущий кустарник"
Стало известно, кому досталась элитная квартира Юлии Началовой
Стало известно, сколько минут в день нужно тратить на ходьбу
Финляндия из-за русофобии теперь будет выбирать "между чумой и холерой" Любовь Степушова Владимир Путин не хочет разговаривать с Владимиром Зеленским Дмитрий Плотников В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин
Рассказываем, как бороться с проволочником и восстановить прежний вид садового участка
Не выбрасывайте апельсиновые корки: приготовьте из них необычный витаминный напиток
Конспирологов не остановить: Кейт Миддлтон может отказаться от престола
Конспирологов не остановить: Кейт Миддлтон может отказаться от престола
Последние материалы
Более 140 дронов были уничтожены российской ПВО за сутки
Президент Франции Эмманюэль Макрон собирался отправить войска в Одессу
Горячие уколы: плюсы и минусы
ВСУ сравнили авиаудары ВКС России с открытием "врат ада"
NetEase: привет из России — Китай внезапно отказался от огромной партии пшеницы из США
Рэпер T-Killah ответил на вопрос о романе с Ольгой Бузовой
Терапевт Лапа призвала ограничить потребление молока и творога
Известной актрисе Оливии Манн удалили обе молочные железы из-за рака
BadComedian высказал свое мнение о новом симуляторе Заря от SBSR
Bloomberg: однопартийцы Риши Сунака обсуждают его замену на посту премьера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников