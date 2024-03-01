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Олег Артюков
В Китае рассказали о подарке России, которым будет недоволен Запад

360kuai: Запад будет недоволен подарком, который Китай сделал России

2:49
Экономика

Недавно в Москве побывала представительная делегация из Китая, возглавлял которую заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун.

360kuai: Запад будет недоволен подарком, который Китай сделал России
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В ходе этого визита состоялись встречи с главой российского Министерства иностранных дел Сергеем Лавровым и его заместителем Андреем Руденко, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе 360kuai.

Его автор отмечает, что переговоры прошли насыщенно, было затронуто множество тем. Особенно интересно то, что представители Китая прибыли в Россию не с пустыми руками, говорится в материале.

В ходе переговоров была поднята тема торговли между Россией и Китаем. На протяжении последнего времени торговля между двумя странами стремительно росла: в прошлом году товарооборот превысил 200 миллиардов долларов. И ожидается, что этот рекорд будет побит в 2024 году.

На этом фоне китайская сторона преподнесла России щедрый подарок — таможенное управление КНР выдало лицензии на экспорт свинины в Китай.

Это событие имеет большое значение, так как Россия не имела возможности экспортировать свинину в Китай в течение последних 15 лет из-за запрета на такие поставки.

"Это можно рассматривать как важный подарок Китая для России. Китайский рынок огромен и открывает много перспектив для российских компаний", — говорится в материале 360kuai.

По мнению китайских наблюдателей, на Западе произошедшим будут недовольны. Китай ежегодно экспортирует мясо и другие сельскохозяйственные продукты на десятки миллиардов долларов, большая часть которых уходит западным корпорациям.

Однако качество и цены их продукции часто вызывают сомнения. И в то же время аграрный сектор российской экономики находится на подъёме, что позволяет конкурировать с Западом и занять свою нишу на мировом рынке.

Ограничения на поставки из России власти Китая ввели в 2008 году из-за африканской чумы свиней. О планах снять эти ограничения было объявлено в сентябре 2023 года. А 24 января текущего года Главное таможенное управление Китая выпустило протокол, официально разрешающий импорт российской свинины.

Инспекцию прошли три российские компании. Их заявки одобрили власти Китая в системе регистрации CIFER.

Ежегодно экспорт свинины из Российской Федерации растёт на 10-15 процентов. По предварительным оценкам, в 2023 году экспорт мог составить до 220 000-230 000 тонн.

Лидерами по закупкам в первом полугодии 2023 года стали Вьетнам, Белоруссия, Монголия, Сербия и Гонконг.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай
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