Компания "Сбербанк" порадовала своих клиентов к 8 марта: запуск карты с функцией оплаты улыбкой

К 8 марта в Сбере подготовили карту с оплатой улыбкой

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Герман Греф, президент банка, делился ранее информацией, что уже к 2024 году компания сможет обеспечить возможность оплаты улыбкой на миллионе терминалов.

Фото: akket.com

Это означает, что на всех платежных устройствах "Сбербанка", установленных в магазинах, станет доступен необычный способ оплаты покупок.

Для того чтобы начать использовать данную опцию, необходимо активировать сервис "Оплата улыбкой" в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн". После этого следует привязать свою карту к сервису и ввести уникальный код для подтверждения совершаемых покупок. При оплате на кассе будет достаточно просто посмотреть в специальную камеру для оплаты, и операция будет совершена.

Представители "Сбербанка" обратили внимание, что новый способ оплаты является безопасным. Каждое лицо обладает уникальными чертами, поэтому система позволяет провести оплату только после успешного распознавания.