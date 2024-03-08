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Компания "Сбербанк" порадовала своих клиентов к 8 марта: запуск карты с функцией оплаты улыбкой

К 8 марта в Сбере подготовили карту с оплатой улыбкой

0:57
Экономика

Герман Греф, президент банка, делился ранее информацией, что уже к 2024 году компания сможет обеспечить возможность оплаты улыбкой на миллионе терминалов.

К 8 марта в Сбере подготовили карту с оплатой улыбкой
Фото: akket.com

Это означает, что на всех платежных устройствах "Сбербанка", установленных в магазинах, станет доступен необычный способ оплаты покупок.

Для того чтобы начать использовать данную опцию, необходимо активировать сервис "Оплата улыбкой" в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн". После этого следует привязать свою карту к сервису и ввести уникальный код для подтверждения совершаемых покупок. При оплате на кассе будет достаточно просто посмотреть в специальную камеру для оплаты, и операция будет совершена.

Представители "Сбербанка" обратили внимание, что новый способ оплаты является безопасным. Каждое лицо обладает уникальными чертами, поэтому система позволяет провести оплату только после успешного распознавания.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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