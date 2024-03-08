Компания "Сбербанк" порадовала своих клиентов к 8 марта: запуск карты с функцией оплаты улыбкой

Герман Греф, президент банка, делился ранее информацией, что уже к 2024 году компания сможет обеспечить возможность оплаты улыбкой на миллионе терминалов.
Это означает, что на всех платежных устройствах "Сбербанка", установленных в магазинах, станет доступен необычный способ оплаты покупок.
Для того чтобы начать использовать данную опцию, необходимо активировать сервис "Оплата улыбкой" в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн". После этого следует привязать свою карту к сервису и ввести уникальный код для подтверждения совершаемых покупок. При оплате на кассе будет достаточно просто посмотреть в специальную камеру для оплаты, и операция будет совершена.
Представители "Сбербанка" обратили внимание, что новый способ оплаты является безопасным. Каждое лицо обладает уникальными чертами, поэтому система позволяет провести оплату только после успешного распознавания.
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