Российская валюта на подъеме: наблюдается снижение не только курса евро, но и курсов остальных валют по отношению к рублю

Экономист Рокотянская назвала главную причину укрепления рубля

0:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

По мнению эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской, в последнее время укрепление рубля обусловлено в первую очередь требованием к экспортерам продавать валютную выручку.

Фото: yenizaman. az/posts/quotmoody39squot-ve-quotfitchquot-rusiyanin-reytinqlerini-endirib-2022-03-03-103428

В беседе с РИАМО она заявила, что помимо снижения курса евро также наблюдается падение других валют по отношению к российскому рублю.

Согласно словам эксперта, начиная с ноября 2023 года курс евро к рублю колеблется в диапазоне 96-100 рублей. В конце февраля курс поднимался к верхней границе этого диапазона и в настоящее время, вероятно, направляется к нижней.