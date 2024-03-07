Российская валюта на подъеме: наблюдается снижение не только курса евро, но и курсов остальных валют по отношению к рублю

По мнению эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской, в последнее время укрепление рубля обусловлено в первую очередь требованием к экспортерам продавать валютную выручку.
В беседе с РИАМО она заявила, что помимо снижения курса евро также наблюдается падение других валют по отношению к российскому рублю.
Согласно словам эксперта, начиная с ноября 2023 года курс евро к рублю колеблется в диапазоне 96-100 рублей. В конце февраля курс поднимался к верхней границе этого диапазона и в настоящее время, вероятно, направляется к нижней.
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