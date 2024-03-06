Курс евро на Московской бирже снизился до 98 рублей

Курс евро упал до 98 рублей

На сайте Московской бирже сообщается о снижении курса евро до 98 рублей.

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Согласно отчету о валютных торгах, евро впервые упал до рекордно низкого уровня с 15 февраля.

Согласно данным на 11:39 по московскому времени, евро падал на 0,7% , то есть, до отметки в 97,96 рубля.

А уже к 11:42 по московскому времени курс евро снизился до отметки в 97,95 рубля. Одновременно с тем, доллар снизился на 0,43%, остановившись на отметке в 90,12 рубля, а юань опустился на 0,63%, то есть, до уровня в 12,478 рублей.