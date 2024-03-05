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Пользователи "Тинькофф" сообщили о сбоях в работе приложения

Сбои произошли в приложении "Тинькофф"

0:34
Экономика

Пользователи начали жаловаться на сбои, которые сегодня в дневное время, 5 марта, произошли в работе приложения "Тинькофф".

Сбои произошли в приложении "Тинькофф"
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Представитель банка ответил на претензии. Он сообщил агентству РИА Новости, что сложности при входе в приложение могут возникнуть у некоторых клиентов. Сбой не масштабный, поэтому в скором времени все проблемы устранят.

На портале "Сбой.РФ" уточнили, что большинство претензий прислали из столицы и Санкт-Петербурга.

Добавим, что вчера, 4 марта, сбой произошел в работе мессенджера Telegram.

 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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