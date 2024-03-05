Пользователи "Тинькофф" сообщили о сбоях в работе приложения

Сбои произошли в приложении "Тинькофф"

0:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пользователи начали жаловаться на сбои, которые сегодня в дневное время, 5 марта, произошли в работе приложения "Тинькофф".

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Представитель банка ответил на претензии. Он сообщил агентству РИА Новости, что сложности при входе в приложение могут возникнуть у некоторых клиентов. Сбой не масштабный, поэтому в скором времени все проблемы устранят.

На портале "Сбой.РФ" уточнили, что большинство претензий прислали из столицы и Санкт-Петербурга.

Добавим, что вчера, 4 марта, сбой произошел в работе мессенджера Telegram.