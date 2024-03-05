Пользователи "Тинькофф" сообщили о сбоях в работе приложения

Пользователи начали жаловаться на сбои, которые сегодня в дневное время, 5 марта, произошли в работе приложения "Тинькофф".
Представитель банка ответил на претензии. Он сообщил агентству РИА Новости, что сложности при входе в приложение могут возникнуть у некоторых клиентов. Сбой не масштабный, поэтому в скором времени все проблемы устранят.
На портале "Сбой.РФ" уточнили, что большинство претензий прислали из столицы и Санкт-Петербурга.
Добавим, что вчера, 4 марта, сбой произошел в работе мессенджера Telegram.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.