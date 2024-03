Эксперты прогнозируют вторую волну наплыва "китайского ширпотреба"

Экономисты ожидают повторения ситуации 90-х годов прошлого века, когда Китай наводнил магазины по всему миру дешёвыми товарами, пишет The Wall Street Journal.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.