Эксперты прогнозируют вторую волну наплыва "китайского ширпотреба"

"Китайский ширпотреб" может снова наводнить магазины

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономисты ожидают повторения ситуации 90-х годов прошлого века, когда Китай наводнил магазины по всему миру дешёвыми товарами, пишет The Wall Street Journal.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.

КНР может удвоить экспорт для стимуляции собственного экономического роста, который в последнее время демонстрирует признаки снижения. Китайские производители уже выпускают намного больше всевозможных товаров, чем нужно для внутреннего рынка — уже скоро эта продукция хлынет в разные страны мира.

Подобная ситуация наблюдалась в конце прошлого и начале XXI века, когда КНР провела ряд реформ, вступила во Всемирную торговую организацию и пережила экономический бум, обернувшийся неприятными последствиями для иностранных производителей. Не в силах выдержать конкуренции с дешёвыми массовыми китайскими товарами, тогда разорились многие компании — только в США число рабочих мест сократилось примерно на два миллиона всего за 12 лет.

Новая волна китайской экспансии может стать ещё более разрушительной, поскольку сегодня КНР предлагает миру не дешёвую одежду и игрушки из пластика, а автомобили, сложную электронику, станки и другое высокотехнологичное оборудование.