Ипотеку в РФ получит лишь половина желающих

Юрист Гукова: россияне с автокредитом рискуют остаться без ипотеки

С 1 марта Россияне с высоким уровнем задолженности столкнутся с трудностями при получении ипотеки из-за ужесточения требований к выдаче кредитов. По данным Центрального Банка, это затронет 47% всех кредиторов, сообщила основательница юридической фирмы "Гукова и партнеры" Ирина Гукова в интервью для URA.RU.

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С 1 марта 2024 года Банк России вводит дополнительные ограничения на выдачу ипотечных кредитов. Будут увеличены дополнительные надбавки к коэффициентам риска. Это направлено на сдерживание роста ипотечных кредитов за счёт исключения из процесса высоко задолжавших россиян и поощрения банков использовать официальные данные о доходах заемщиков для оценки их финансовой нагрузки.

"Эти ограничения затрагивают все виды кредитов, а не только льготные, и их важно учитывать. Они коснутся граждан с высоким уровнем долговой нагрузки. Это означает, что если вы — типичный гражданин с активным ипотечным кредитом, автокредитом и кредитной картой, вероятность получения новой ипотеки стремится к нулю", — отметила Ирина Гукова.

По её словам, люди с хорошей кредитной историей не пострадают от этих изменений.

"Центробанк сообщил о рекордной доле в 47% кредитов, выданных людям с высокими долгами (когда более 80% доходов уходят на погашение кредитов). Эти изменения не затронут тех, у кого хорошая кредитная история и низкая финансовая нагрузка. Для повышения шансов на получение кредита будет необходимо разобраться с имеющимися долгами через досрочное погашение или возможное рефинансирование", — подчеркнула юрист.

При этом рост процентных ставок по ипотеке делает её менее доступной без льготных программ и скидок, продолжила собеседница агентства.

"Брать ипотеку по рыночным условиям предпочтительно только в случаях, когда есть низкая цена и высокий потенциал недвижимости, при возможности досрочного погашения или если кредит берется на относительно небольшую сумму. В других случаях текущие процентные ставки могут быть запредельными, направленными на снижение спроса. Негибкие ставки сейчас могут превышать 20% годовых", — подчеркнула эксперт.