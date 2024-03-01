Андрей Костин предсказал, что огромный госдолг при отсутствии мер по его снижению приведёт к краху американской финансовой системы

Глава Внешторгбанка (ВТБ) Андрей Костин рассказал, что крах американской финансовой системы неизбежен. Коллапс экономики США связан с ростом государственного долга, который уже составляет 34 триллиона $. По его словам, если Китай и арабские страны начнут выводить свои средства из казначейских облигаций США, то это приведёт к обесцениванию доллара и, как следствие, ускорению дефолта США.
Андрей Костин отметил, что поскольку американская администрация ничего не предпринимает для сокращения госдолга, то нет причин для его предотвращения, и, значит, он неизбежен. Доверие к западной финансовой системе, уже подорвано действиями США по заморозке финансовых активов России.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.