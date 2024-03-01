Андрей Костин предсказал, что огромный госдолг при отсутствии мер по его снижению приведёт к краху американской финансовой системы

Глава ВТБ предрёк коллапс американской финансовой системы

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Глава Внешторгбанка (ВТБ) Андрей Костин рассказал, что крах американской финансовой системы неизбежен. Коллапс экономики США связан с ростом государственного долга, который уже составляет 34 триллиона $. По его словам, если Китай и арабские страны начнут выводить свои средства из казначейских облигаций США, то это приведёт к обесцениванию доллара и, как следствие, ускорению дефолта США.

Фото: akket. com

Андрей Костин отметил, что поскольку американская администрация ничего не предпринимает для сокращения госдолга, то нет причин для его предотвращения, и, значит, он неизбежен. Доверие к западной финансовой системе, уже подорвано действиями США по заморозке финансовых активов России.