Эксперт оценила инициативу по модернизации российского ЖКХ на 4,5 трлн рублей, озвученную президентом Путиным

Эксперт Юнисова рассказала, хватит ли 4,5 трлн рублей на модернизацию ЖКХ

2:55 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова оценила в беседе с Pravda.Ru, хватит ли 4,5 трлн рублей на модернизацию сферы.

Фото: commons.wikimedia.org by Frankemann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам Юнисовой, модернизировать отечественное жилищно-коммунальное хозяйство давно пора и крайне необходимо. Заняться этим следовало ещё 20 лет назад и по всей стране.

— Что касается темы модернизации, давно пора и крайне необходимо. Потому что степень износа коммуникаций, особенно в регионах (я не беру Москву, в Москве с этим более-менее благополучно) и даже в Московской области, которая тоже более-менее благополучна, крайне высока. Многие годы было не до ремонта. И состояние коммунальной инфраструктуры в крайне неблагоприятном положении. А это влечёт дополнительные расходы, которые закладываются в тарифы. А тарифы оплачивают все и в большей части население, — отметила эксперт.

Юнисова добавила, что модернизировать ЖКХ за счёт россиян невозможно, потому что это влечёт за собой сильное повышение тарифов, даже выше уровня инфляции, а в стране прописаны предельные индексы. Из-за этого владельцы сетей и коммунальных объектов, в том числе генерирующий сектор, вынуждены откладывать регламентные работы для поддержания сетей в надлежащем состоянии. Это приводит к частым авариям и снова к дополнительным расходам.

Решение о модернизации ЖКХ, озвученное в ходе послания Федеральному собранию президентом РФ Владимиром Путиным, Евгения Юнисова назвала правильным.

— Денег всегда не хватает, сколько бы их ни было. Поэтому сказать, много или мало — это сложно. Но это серьёзное продвижение в решении проблемы. А дальше уже необходим порядок распределения этих средств, контроль за их расходованием и эффективность использования. Это уже вопросы следующих шагов, — добавила Юнисова.

Говоря о самых слабых точках в российской сфере ЖКХ, Евгения Юнисова назвала таковыми сети и малые объекты энергетики, которые находятся в частном владении. Крупные компании имеют все необходимые ресурсы для поддержания сетей в благополучном состоянии, а частные владельцы — не всегда.

— Поэтому должна быть, естественно, государственная программа, региональная, федеральная для субсидирования таких объектов, для их финансирования, может быть, на конкурсной основе, на условиях софинансирования. Но это уже дальше структуры, которым будет вверено распределение этих средств, будут понимать, как они это будут делать. Но в наихудшем состоянии это малая энергетика, — резюмировала эксперт и сопредседатель некоммерческого партнёрства "Управдом" Евгения Юнисова.

Напомним, о том, что ЖКХ в России модернизируют за 4,5 трлн рублей сегодня заявил президент Владимир Путин. Подробнее об этом читайте в нашем материале.