Средства в размере более 4,5 триллионов рублей направят на обновление ЖКХ до 2030 года, заявил Путин

Президент России Владимир Путин сообщил, что на модернизацию ЖКХ выделят более 4,5 трлн рублей. Речь идёт о деньгах бюджетных и частных компаний.
Такое финансирование обновления жилищно-коммунального хозяйства рассчитано до 2030 года, отметил Путин. Глава государства пообещал, что руководство страны будет наращивать темпы модернизации инфраструктуры этой отрасли.
Кроме того, власти продолжат реализовывать проект "Чистая вода", важный как для городов, так и для сельских поселений.
Москва не оставит без внимания и проект газификации. Оснащаться газом будут населённые пункты Якутии, Бурятии, Хабаровского, Приморского, Забайкальского краёв, Мурманской и Амурской областей, Еврейской автономной области, Карелии и Красноярск, добавил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
В своём выступлении Путин отметил, что эти и другие планы сейчас зависят от военнослужащих, которые участвуют в СВО и защищают нашу страну. Президент завершил послании словами о вере в победу России.
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