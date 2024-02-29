Электронная площадка корпоративного маркетплейса Группы ПАО "ММК" показала рост на 270%

Электронная площадка корпоративного маркетплейса Группы ПАО "ММК" показала успешный рост, увеличив продажи на 270% до 80 тыс. тонн металлопродукции стоимостью 6 млрд рублей в прошлом году.
С её помощью было продано около 112 тыс. тонн с момента открытия в апреле 2021 года. Особенно важным стал запуск мобильного приложения MMK-MARKET. Планируется запуск аукциона, а также создание личного кабинета для кооператоров и различные финансовые инструменты.
"В ближайшем будущем на маркетплейсе ММК будет запущен модуль "Аукционы", а в планах дальнейшего развития — создание личного кабинета кооператора", — говорится в сообщении управления информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК".
В новом сервисе предусмотрено использование и обслуживание финансовых инструментов, введение новых способов оплаты, автоматизация расчета стоимости доставки и процесса рассмотрения претензий.
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