Электронная площадка корпоративного маркетплейса Группы ПАО "ММК" показала рост на 270%

Электронная площадка корпоративного маркетплейса Группы ПАО "ММК" показала успешный рост, увеличив продажи на 270% до 80 тыс. тонн металлопродукции стоимостью 6 млрд рублей в прошлом году.

Фото: flickr.com by uc_rusal_photo_gallery is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic