Медведев пригрозил словами Сталина за затягивание производства и поставок необходимого войскам оружия

Медведев прочитал телеграмму Сталина участникам заседания по ВПК

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство ВПК

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прочитал телеграмму Иосифа Сталина во время заседания рабочей группы по ВПК. Соответствующие кадры опубликовало РИА "Новости".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Медведев напомнил, что скоро западные страны собираются поставить Украине различные типы самолётов и ракет большой дальности, а сам Киев в последнее время активно использует ударные беспилотники. Поэтому российские войска должны быть основательно вооружены для отражения атак.

Медведев подчеркнул, что производство и оснащение войск необходимым вооружением должны быть в приоритете. Политик также процитировал присутствующим указание Сталина двум директорам заводов ОПК, чтобы они не забывали, как добывалась победа в Великой Отечественной войне.

В своей телеграмме, в частности, Сталин критикует директоров предприятий за промедление с выпуском самолётов Ил-2, и обещает покарать руководителей, если выяснится, что они вздумали "отбрехнуться от страны".

Напомним, ранее сегодня министр обороны Сергей Шойгу потребовал от предприятий ОПК Тульской области ускорить поставки военной техники в армию. Он также похвалил сотрудников заводов региона за работу и пообщался с губернатором Алексеем Дюминым. Подробнее об этом читайте в нашем материале.