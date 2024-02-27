Переориентировались: турки покупают недвижимость за границей

Жители Турции массово скупают квадратные метры за рубежом из-за повышения цен, процентных ставок по кредитам и страха перед сокрушительными землетрясениями, передаёт газета Posta.
"Турки переориентировались на покупку недвижимости за границей. Они отдают предпочтение другим странам из-за скачка цен, процентных ставок по кредитам, боязни землетрясений и визовых преимуществ", — информирует источник.
Отмечается, что в 2023 году в стране было реализовано 1 225 000 домов, что на 17,5% больше по сравнению с 2022 годом. На фоне этого иностранцы с удовольствием покупают турецкую недвижимость. Сами жители Турции предпочитают дома в Греции, Британии и Майами в США.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.