Переориентировались: турки покупают недвижимость за границей

Posta: граждане Турции покупают жильё за границей из-за повышения цен и сейсмоугрозы

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Жители Турции массово скупают квадратные метры за рубежом из-за повышения цен, процентных ставок по кредитам и страха перед сокрушительными землетрясениями, передаёт газета Posta.

Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

"Турки переориентировались на покупку недвижимости за границей. Они отдают предпочтение другим странам из-за скачка цен, процентных ставок по кредитам, боязни землетрясений и визовых преимуществ", — информирует источник.

Отмечается, что в 2023 году в стране было реализовано 1 225 000 домов, что на 17,5% больше по сравнению с 2022 годом. На фоне этого иностранцы с удовольствием покупают турецкую недвижимость. Сами жители Турции предпочитают дома в Греции, Британии и Майами в США.