Новые санкции против России: экспорт фрезерных и токарных станков с ЧПУ ограничила Япония

Япония остановила экспорт фрезерных и токарных станков с ЧПУ в Россию

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Новые санкции против России ввела Япония — страна перестанет поставлять еще пять категорий товарных единиц из раздела станков.

Фото: flickr.com by Grantuking from Cerrione, Italy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

С перечнем можно ознакомиться на сайте Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

"По результатам анализа и определения деталей, использовавшихся в российском оружии, которое было применено на Украине, мы обнародуем список товаров", — говорится на сайте ведомства.

В этот список входят: электронные детали для интегральных схем и транзисторов, рации и камеры, а также оборудование и станки. Этот перечень был создан как следствие санкционных мер, согласованных странами G7 в марте 2023 года. Сейчас же список обновили до 50 пунктов.









