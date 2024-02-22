Новые санкции против России: экспорт фрезерных и токарных станков с ЧПУ ограничила Япония

Новые санкции против России ввела Япония — страна перестанет поставлять еще пять категорий товарных единиц из раздела станков.
С перечнем можно ознакомиться на сайте Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.
"По результатам анализа и определения деталей, использовавшихся в российском оружии, которое было применено на Украине, мы обнародуем список товаров", — говорится на сайте ведомства.
В этот список входят: электронные детали для интегральных схем и транзисторов, рации и камеры, а также оборудование и станки. Этот перечень был создан как следствие санкционных мер, согласованных странами G7 в марте 2023 года. Сейчас же список обновили до 50 пунктов.
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