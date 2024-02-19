Будут взыскивать: россияне рекордно задолжали банкам

В минувшем году на рассмотрение ФССП поступило 25 млн исполнительных производств, что почти вдвое больше, чем в 2020 году, пишут "Известия". Планируется, что ведомство взыщет с должников в пользу банков более 3,2 трлн руб. по итогам 2023 года.
В службе отметили, что количество делопроизводств не соответствует числу должников, так как принудительное взыскание на одного гражданина могут инициировать сразу по нескольким займам.
Среди субъектов РФ с наибольшим количеством неплательщиков ведомство отметило Краснодарский и Красноярский края, Башкирию, Московскую и Челябинскую области. Эксперты пояснили, что рост неплатежей по кредитам связан с высокой долговой нагрузкой населения, непростой экономической ситуацией, растущей инфляцией в РФ.
Стоит отметить, что недавно ФССП проинформировала о росте обоснованных жалоб на взыскателей долгов. В прошлом году ведомство признало обоснованными более 6 800 таких жалоб, что на 33,3% больше, чем за 2022 год.
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