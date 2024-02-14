Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В США рассказали об "американских" проблемах ВСУ
Почему собаки испытывают страх перед ветеринарными клиниками: основные причины
Что нужно менять, если у томатов скручиваются и вянут листья
Самойлова устроила Джигану трешевые фотосессии в честь дня влюблённых
Директор Института ядерной физики рассказал о строительстве синхротрона СКИФ
Лера Кудрявцева получила перелом ноги: "Что я делаю не так?"
Sky News: слова посла России Келина о конфликте на Украине правдивы
Книжный магазин в Харькове облили краской за объявление о сборе русскоязычных книг
Путин одобрил конфискацию имущества за фейки о ВС РФ
Фьючерсные торги повышают спрос на биткоин

Биткоин возвращает свои позиции

Экономика

Открытый интерес фьючерсных торгов на биткоин превысил $21 млрд. Сумма открытого интереса означает количество денежных средств, в которых оценивается количество заявок на закупку. Рост этого показателя означает повышение доверия к биткоину. 

Биткоин, децентрализованная цифровая валюта, открыла новую страницу в истории финансов. Появившись в 2008 году, она привлекла широкое внимание и вызвала значительные дебаты среди экономистов, инвесторов и регулирующих органов. Уникальные свойства биткоина, такие как децентрализованность, безопасность и прозрачность, произвели революцию в финансовом ландшафте и изменили наше представление о деньгах и традиционных финансовых системах.

Одним из достоинств биткоина считается также его автономность от национальных правительств. В то же время не до конца понятный механизм его продуцирования, непредсказуемые изменения его курса пока не позволяют говорить о том, что биткоин в перспективе может стать резервной валютой или использоваться при международной торговле.

Финансовые аналитики РФ призывают с осторожностью использовать биткоин в качестве средства платежа как в силу собственных недостатков этого средства обмена, так и с высоким риском мошеннических схем, применяемых с использованием биткоина. 

 

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
В Китае рассказали, какой сюрприз с золотом может преподнести Россия

По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.

NetEase: ход России с золотом может стать сюрпризом
Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира
Расшифровка внешности: как черты лица связаны с IQ и умственными способностями
Когда нужно менять антифриз и от чего зависят эти сроки
Россия больно ответит Западу на кражу своих замороженных активов Дмитрий Плотников Гастроэнтеролог Кашух предупредила, о каких проблемах со здоровьем сигнализирует тяга к солёному Ирина Гусакова Украина не получит от Франции Mirage 2000D. Макрон отказался приехать в Киев Любовь Степушова
Это изобретение российских учёных позволит превращать окна в солнечные панели
Голубика: какой грунт нужен и как за ней ухаживать
Эти продукты накачивают клеем: приятного аппетита, потребители
Эти продукты накачивают клеем: приятного аппетита, потребители
Последние материалы
Умерла мать Бориса Немцова
Раскрыты подробности выбора места для строительства космодрома Байконур
Турист из России счёл горнолыжный курорт в Северной Корее опасным
В Госдепе США опровергли ведение переговоров с Россией о заморозке конфликта на Украине
Сравнение нового китайского кроссовера Geely Monjaro и корейского Kia Sorento
Заслуженный тренер СССР и РФ Мишин рассказал, что отец повлиял на его карьеру
Розовое какао: необычный цвет популярного зимнего напитка удивит ваших любимых
ЦБ предлагает внедрить период охлаждения при выдаче крупных кредитов
Нутрициолог Фролова назвал рыбу обязательным продуктом для пожилых
Художник Молодкин пригрозил уничтожить картины мировых классиков на общую сумму $45 млн в смерти Ассанжа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников