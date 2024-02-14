Фьючерсные торги повышают спрос на биткоин

Биткоин возвращает свои позиции

Открытый интерес фьючерсных торгов на биткоин превысил $21 млрд. Сумма открытого интереса означает количество денежных средств, в которых оценивается количество заявок на закупку. Рост этого показателя означает повышение доверия к биткоину.

Биткоин, децентрализованная цифровая валюта, открыла новую страницу в истории финансов. Появившись в 2008 году, она привлекла широкое внимание и вызвала значительные дебаты среди экономистов, инвесторов и регулирующих органов. Уникальные свойства биткоина, такие как децентрализованность, безопасность и прозрачность, произвели революцию в финансовом ландшафте и изменили наше представление о деньгах и традиционных финансовых системах.

Одним из достоинств биткоина считается также его автономность от национальных правительств. В то же время не до конца понятный механизм его продуцирования, непредсказуемые изменения его курса пока не позволяют говорить о том, что биткоин в перспективе может стать резервной валютой или использоваться при международной торговле.

Финансовые аналитики РФ призывают с осторожностью использовать биткоин в качестве средства платежа как в силу собственных недостатков этого средства обмена, так и с высоким риском мошеннических схем, применяемых с использованием биткоина.