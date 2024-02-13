Банки отказывают в кредитах: почему две трети заявок отвергают?

Банки России столкнулись с увеличением отказов в выдаче потребительских кредитов, согласно статистике финансового маркетплейса "Сравни".
В ноябре и декабре 2023 года банки отклонили около двух третей всех заявок на необеспеченные займы. Это обусловлено введением новых ограничений Центробанком, касающихся клиентов с высокой долговой нагрузкой. Начиная с IV квартала 2023 года, банки столкнулись с ужесточением макропруденциальных ограничений, что привело к сокращению одобрений заявок на кредиты. Об этом сообщает Известия.
Снижение доли одобрений началось в сентябре и достигло пиковых значений в октябре. Компании с универсальной лицензией теперь ограничены в предоставлении кредитов клиентам с высокой долговой нагрузкой до 5% от общего объема выданных ссуд.
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