Банки отказывают в кредитах: почему две трети заявок отвергают?

Банки в России стали чаще отказывать в выдаче потребительских кредитов

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банки России столкнулись с увеличением отказов в выдаче потребительских кредитов, согласно статистике финансового маркетплейса "Сравни".

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević

В ноябре и декабре 2023 года банки отклонили около двух третей всех заявок на необеспеченные займы. Это обусловлено введением новых ограничений Центробанком, касающихся клиентов с высокой долговой нагрузкой. Начиная с IV квартала 2023 года, банки столкнулись с ужесточением макропруденциальных ограничений, что привело к сокращению одобрений заявок на кредиты. Об этом сообщает Известия.

Снижение доли одобрений началось в сентябре и достигло пиковых значений в октябре. Компании с универсальной лицензией теперь ограничены в предоставлении кредитов клиентам с высокой долговой нагрузкой до 5% от общего объема выданных ссуд.