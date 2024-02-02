В Брюсселе заявили, что механизм передаче Украине 50 млрд евро ещё не разработан

В ЕС заявили, что соглашение о 50 млрд евро для Украины пока только политическое

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Высокопоставленный европейский чиновник, комментируя соглашение о передаче нового пакета помощи Украине, заявил, что на данный момент оно остаётся исключительно политическим. Для его закрепления требуются законодательное утверждение и разработка практического механизма.

Фото: pxfuel.com

Высказавшись о достигнутом соглашении на саммите в Брюсселе, чиновник подчеркнул, что это лишь политическое решение, требующее официального закрепления в законодательной форме. Планируется, что переговоры по этому вопросу пройдут с Советом ЕС и Европарламентом в Страсбурге на предстоящей неделе, сообщает агентство "Прайм".

Чиновник выразил надежду на принятие согласованного текста странами Евросоюза к весне, но назвал точной даты, когда Украине будет переведён первый транш.

На данный момент Брюссель не разработал механизм для регулярных выплат Украине.

Накануне лидеры стран ЕС договорились выделить Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, а позднее ЕС опубликовал официальный документ, устанавливающий механизм ежегодной отчётности по предоставляемой Украине макрофинансовой помощи.

В частности подчёркивается, что предоставление финансовой помощи Киеву на ближайшие четыре года зависит от соблюдения демократических норм и верховенства права.