Одобрят ли выделение Украине военной помощи в 50 млрд евро

В Евросоюзе договорились о выделении Украине €50 млрд помощи на несколько лет

0:06 Your browser does not support the audio element. Мир

В Евросоюзе обсуждают выделение Украине военной помощи в 50 млрд евро. Отмечается, что в ходе саммита в Брюсселе лидеры европейского сообщества утвердили выделение Киеву долгосрочной бюджетной помощи на ближайшие четыре года. Это знаменует сокращение бюджетного финансирования Украины в 1,5 раза по сравнению с уровнем прошлого года.

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По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, все 27 лидеров стран Евросоюза договорились о дополнительном выделении стране €50 млрд в рамках пакета поддержки. Об этом он рассказал в социальной сети X (ранее Twitter*). При этом условия предоставления финансирования в Евросовете не уточнили.

Как прежде писали обозреватели агентства Reuters, ссылаясь на собственные источники, Брюссель пошел на выполнение главного требования премьера Венгрии Виктора Орбана, который в декабре 2023 года заблокировал этот пакет военной помощи Украине.

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