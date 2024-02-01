Одобрят ли выделение Украине военной помощи в 50 млрд евро

В Евросоюзе обсуждают выделение Украине военной помощи в 50 млрд евро. Отмечается, что в ходе саммита в Брюсселе лидеры европейского сообщества утвердили выделение Киеву долгосрочной бюджетной помощи на ближайшие четыре года. Это знаменует сокращение бюджетного финансирования Украины в 1,5 раза по сравнению с уровнем прошлого года.
По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, все 27 лидеров стран Евросоюза договорились о дополнительном выделении стране €50 млрд в рамках пакета поддержки. Об этом он рассказал в социальной сети X (ранее Twitter*). При этом условия предоставления финансирования в Евросовете не уточнили.
Как прежде писали обозреватели агентства Reuters, ссылаясь на собственные источники, Брюссель пошел на выполнение главного требования премьера Венгрии Виктора Орбана, который в декабре 2023 года заблокировал этот пакет военной помощи Украине.
*В РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
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