Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые обратили внимание на проблему нерелевантной выборки в психологических исследованиях
Глава НЛИБ Лопатин: россияне не бросятся брать ипотеку сразу после снижения ключевой ставки
Песков назвал "охотой на ведьм" преследование евродепутата Татьяны Жданок
Названа польза ежедневной растяжки
Невролог Мацокин: зеленый чай — самое лучше средство, чтобы успокоиться
На смену "паучьим лапкам": как повторить эффект "парящих ресниц" дома
Премьер Венгрии Орбан предложил компромиссное решение по финансированию Украины
Байден развязал мировую войну, чтобы отвлечь американцев от гражданской
От выбора котенка до переезда: как формируется характер и поведение вашего будущего любимца
Российские банки в 2023 году заработали рекордные 3,3 триллиона рублей

ЦБ: банки обновили рекорд по чистой прибыли, которая составила 3,3 триллиона рублей в 2023 году

1:19
Экономика

Отечественный банковский сектор в минувшем году обогатился на 3,3 триллиона рублей против 203 миллиардов рублей по итогам 2022 года, содержится в обзоре регулятора о динамике развития банков, передаёт РБК. До этого максимальным считался показатель 2021 года, составивший 2,363 триллиона рублей.

ЦБ: банки обновили рекорд по чистой прибыли, которая составила 3,3 триллиона рублей в 2023 году
Фото: https://en.amwalalghad.com/russias-central-bank-hikes-rates-by-350bps-to-12/

Выходит, что чистая прибыль сектора увеличилась более чем в 16 раз. Финансисты утверждают, что кредитные учреждения заработали рекордную прибыль за счет восстановления основных доходов, значительного снижения расходов на резервы и получения больших доходов от валютной переоценки. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в частности, проинформировала, что за 11 месяцев банки заработали на курсовой переоценке около 500 миллиардов рублей. В итоге, численность банков, которые отработали с прибылью, равняется 292, или 90% сектора, что значительно выше 2022 года. 

Что касается Сбербанка, то он за 2023 год получил примерно 1,5 триллиона рублей чистой прибыли, что стало рекордом. Годом ранее показатель едва превысил 300 миллиардов рублей.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Солнечная вспышка высокого класса нарушила радиосвязь на Земле

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце и её последствиях для человечества.

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце
Пять эффективных упражнений, которые помогут избавиться от жира на животе
Попрощайтесь с жиром на животе: пять лучших упражнений помогут в этом
Урожай лука, которого не ожидали, получите от использования копеечного средства при замачивании севка
В Нидерландах поразились желанию Латвии прекратить транзит российского зерна
Экспорт оружия из США вырастет на 50%, поскольку они бросают вызов России и Китаю Дмитрий Плотников Депутат Картаполов: в случае признания Украины террористом СВО станет КТО Олег Володин Версия гибели российского Ил-76 под Белгородом: виноват ЗРК "Пэтриот", установленный на ж/д платформе Андрей Николаев
Актёр Семён Трескунов рассказал о бедственном положении в Испании
Коррозия, утечка масла, поломки: как понять, что пора продавать свой автомобиль
Простой и эффективный народный метод проращивания семян заменит дорогостоящие препараты
Простой и эффективный народный метод проращивания семян заменит дорогостоящие препараты
Последние материалы
Ученые обратили внимание на проблему нерелевантной выборки в психологических исследованиях
Глава НЛИБ Лопатин: россияне не бросятся брать ипотеку сразу после снижения ключевой ставки
ЦБ: банки обновили рекорд по чистой прибыли, которая составила 3,3 триллиона рублей в 2023 году
Песков назвал "охотой на ведьм" преследование евродепутата Татьяны Жданок
Названа польза ежедневной растяжки
Невролог Мацокин: зеленый чай — самое лучше средство, чтобы успокоиться
На смену "паучьим лапкам": как повторить эффект "парящих ресниц" дома
Дарья Митина: теория Ленина объединяет конфликты в секторе Газа и на Украине
Премьер Венгрии Орбан предложил компромиссное решение по финансированию Украины
Байден развязал мировую войну, чтобы отвлечь американцев от гражданской
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников