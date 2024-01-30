Российские банки в 2023 году заработали рекордные 3,3 триллиона рублей

ЦБ: банки обновили рекорд по чистой прибыли, которая составила 3,3 триллиона рублей в 2023 году

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Отечественный банковский сектор в минувшем году обогатился на 3,3 триллиона рублей против 203 миллиардов рублей по итогам 2022 года, содержится в обзоре регулятора о динамике развития банков, передаёт РБК. До этого максимальным считался показатель 2021 года, составивший 2,363 триллиона рублей.

Фото: https://en.amwalalghad.com/russias-central-bank-hikes-rates-by-350bps-to-12/

Выходит, что чистая прибыль сектора увеличилась более чем в 16 раз. Финансисты утверждают, что кредитные учреждения заработали рекордную прибыль за счет восстановления основных доходов, значительного снижения расходов на резервы и получения больших доходов от валютной переоценки. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в частности, проинформировала, что за 11 месяцев банки заработали на курсовой переоценке около 500 миллиардов рублей. В итоге, численность банков, которые отработали с прибылью, равняется 292, или 90% сектора, что значительно выше 2022 года.

Что касается Сбербанка, то он за 2023 год получил примерно 1,5 триллиона рублей чистой прибыли, что стало рекордом. Годом ранее показатель едва превысил 300 миллиардов рублей.