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Уникальный финский проект столкнулся с проблемами из-за — сюрприз — России

Уникальный финский порт остался без клиентов. И здесь тоже "рука Москвы"

2:20
Экономика

Первый сухой порт Финляндии столкнулся столкнулся с проблемой — у него нет клиентов. Очень рассчитывали на восточное направление, когда строили. Но по факту громадных грузовым терминалом в городе Коувола с момента начала его работы в мае прошлого года воспользовались только две компании, говорится в материале издания Yle.

Уникальный финский порт остался без клиентов. И здесь тоже "рука Москвы"
Фото: by alexyv is licensed under CC BY-SA 2.0.

Одной из них был лесопромышленный холдинг UPM, который использовал терминал для хранения необработанной древесины. Оператор терминала Railgate Finland Oy не раскрывает название второй компании. В начале 2024 года новых контрактов не было заключено, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Грузовой терминал располагает погрузочной платформой, способной вместить грузовой поезд длиной более километра. Сначала возлагались надежды на то, что он будет обслуживать нарастающий поток грузов в восточном направлении.

Изначально планировалось, что терминал, интегрирующий железнодорожные и автомобильные перевозки, станет логистическим хабом для грузоперевозок между Европой и Китаем, пролегающих через Россию и Казахстан.

Проект по строительству терминала на сумму около 40 миллионов евро был финансирован городом Коувола, Транспортным агентством Финляндии и Евросоюзом.

Однако грузовое сообщение между Финляндией и Россией прекратилось еще до того, как терминал в Коуволе начал свою работу.

По словам бывшего генерального директора Railgate Finland Киммо Ниеми, весной 2023 года, при вводе терминала в эксплуатацию, его основной целью стало развитие внутренних железнодорожных грузоперевозок.

Уменьшение активности на терминале Коуволы является всего лишь частью более обширной картины. Согласно информации государственной компании Fintraffic, неутешительная экономическая ситуация, особенно в промышленном секторе, стала причиной снижения объёмов железнодорожных и автомобильных грузовых перевозок в конце 2023 года по сравнению с предыдущим годом.

Стоит отметить, что ранее о серьёзных проблемах из-за прекращения железнодорожного сообщения с Россией сообщали и в прибалтийских странах. Тем не менее, власти этих государств продолжают настаивать на введении новых ограничительных мер в отношении нашей страны.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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