В Финляндии провели акцию протеста, требуя открытия границы с Россией

В Финляндии состоялась демонстрация с требованием открыть границу с Россией

0:56 Your browser does not support the audio element. Мир

В Финляндии, в столице Хельсинки и городе Тампере состоялись акции протеста, участники которых требовали от руководства страны открыть границу с Россией.

Как пишет ТАСС, митингующими были русскоязычные граждане, проживающие в Финляндии. Свои требования к правительству они излагали на финском языке. Участники акции предлагали властям подумать, как ещё можно решить проблему с мигрантами, не закрывая финско-российскую границу полностью.

В Хельсинки в митинге приняло участие порядка 50 человек. Акция протеста была согласована с властями.

Финляндия закрывала КПП на границе с Россией в первый раз с 30 ноября по 14 декабря 2023 года, затем открывшиеся было пункты пропуска были вновь закрыты до 14 января, затем — до 11 февраля 2024 года.