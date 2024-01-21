В Финляндии провели акцию протеста, требуя открытия границы с Россией

В Финляндии, в столице Хельсинки и городе Тампере состоялись акции протеста, участники которых требовали от руководства страны открыть границу с Россией.
Как пишет ТАСС, митингующими были русскоязычные граждане, проживающие в Финляндии. Свои требования к правительству они излагали на финском языке. Участники акции предлагали властям подумать, как ещё можно решить проблему с мигрантами, не закрывая финско-российскую границу полностью.
В Хельсинки в митинге приняло участие порядка 50 человек. Акция протеста была согласована с властями.
Финляндия закрывала КПП на границе с Россией в первый раз с 30 ноября по 14 декабря 2023 года, затем открывшиеся было пункты пропуска были вновь закрыты до 14 января, затем — до 11 февраля 2024 года.
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