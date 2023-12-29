Добыча нефти в РФ в 2023 году достигнет 523 млн т

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

По итогам уходящего года добыча нефти в России может составить около 523 млн тонн или чуть меньше. Это примерно на два процента ниже, чем в прошлом году. Об этом рассказал глава Минэнерго Николай Шульгинов.

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

"Можем назвать ожидаемый [прогноз — ред.]. 523 млн тонн, чуть меньше может будет", — сказал он журналистам.

При этом он отметил, что прежде в стране ставили прогнозы, что по итогам 2023 года она добудет 527 млн тонн нефти по сравнению с 535 млн тонн в прошлом году.

В то же время, вице-премьер России Александр Новак прежде обращал внимание на то, что страна обладает потенциалом ежегодной добычи нефти гораздо выше ожидающихся прогнозов. Но сокращение в добыче ресурса, подчёркивал политик, связано с договоренностями, достигнутыми в рамках ОПЕК+.