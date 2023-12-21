Текущий курс рубля остановился на уровне, приемлемом и для экспортёров, и для импортёров, считает первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
По его мнению, это означает и стабилизацию российской экономики в целом, во всяком случае в плане баланса внешнеторгового сальдо.
"Свидетельством этого является стабилизация валютного курса в районе 90 рублей за доллар, что является приемлемым как с точки зрения экспорта, так и с точки зрения потребительского и инвестиционного рынков страны", — указал чиновник на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин объяснил, почему рубль уже никогда не вернётся к своему более уверенному состоянию двухлетней давности с курсом порядка 70 ₽/$. По его словам, для этого внешняя торговля должна восстановиться до прежних объёмов и по прежним ценам, что маловероятно.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".