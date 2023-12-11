Как накопить денег, чтобы не работать

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно утверждению директора Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, привычка россиян хранить деньги у себя дома мешает им накопить достаточные финансовые ресурсы. Он подчеркивает, что еще более критичной ошибкой является попытка участвовать на фондовом рынке без соответствующего образования.

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Огромное число граждан стремится создать "подушку безопасности" прямо в своем доме, складывая наличные деньги в квартире. Тем не менее, на практике такие усилия не только оказываются бесполезными, но и постепенно исчезают, в том числе из-за инфляции.

Согласно эксперту, хранение денег в домашней обстановке также не приносит никаких процентов, что делает эти средства практически бесполезными. В попытке увеличить свой капитал, многие обращают внимание на фондовый рынок, но подобные усилия часто заканчиваются неудачей из-за отсутствия квалификации и опыта.

Остапкович утверждает, что существуют более простые способы сохранения денег. Например, он советует размещать их в банке, поскольку сегодня финансовые организации предоставляют выгодные проценты по вкладам, что способствует увеличению средств. Помимо этого, деньги практически не подвергаются воздействию инфляции.

Подводя итог, он заключает, что неквалифицированным игрокам более рекомендуется сохранять свои сбережения в банковских депозитах, избегая участия в фондовых играх или покупке антиквариата.