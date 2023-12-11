Предотвратить списание денег уже невозможно

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Покупка различных мобильных приложений в современном мире может быть вполне обоснованной, при условии, что они действительно приносят пользователю пользу. Тем не менее, не все платные сервисы оправдывают свою стоимость. Виктор Гулевич, эксперт по информационной безопасности, высказывает свое мнение относительно программ для смартфонов и других устройств, которые, по его мнению, лучше обходить стороной.

Фото: unsplash. com/photos/w33-zg-dNL4 by Rami Al-zayat rami_alzayat is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Речь идет о так называемых "fleeceware" (от англ. "fleece" — обирать) — приложениях, которые предлагают дополнительные функции за дополнительную плату и представляют потенциальную угрозу для финансов пользователя.

Часто такие сервисы обещают уникальные возможности после оплаты, которые на самом деле могут быть предоставлены бесплатно в других приложениях. Эта тенденция особенно распространена среди фоторедакторов и подобных программ.

Разработчики подобных сомнительных сервисов обычно предлагают бесплатный тестовый период, после чего начинаются регулярные списания средств со счета пользователя. Гулевич подчеркивает, что такие списания часто происходят незаметно, даже после удаления самого приложения.

Даже после удаления программы, если средства продолжают списываться, это свидетельствует о том, что подписка все еще действует. Отменить подписку можно в настройках магазина приложений, откуда было загружено приложение.