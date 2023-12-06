Bloomberg: РФ стала больше зарабатывать на экспорте нефти

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Агентство Bloomberg оценило доход России от продажи нефти в октябре. Уточняется, что за этот месяц он достиг максимума за 1,5 года.

Фото: By Flcelloguy, CC BY-SA 3.0

Как пишут аналитики, ссылаясь на данные Минфина РФ, чистые доходы России от продажи нефти в октябре достигли 11,3 миллиарда долларов, что составляет 31% от общих доходов бюджета страны за месяц.

Причём, по мнению экспертов, в этом ключевую роль играет Греция. Ведь с января 2023 года суммарно греческие суда перевезли 20% всех поставок нефти из России.

С подобным способом обхода антироссийских санкций их авторы не могли справиться до последнего момента. В то же время, власти Греции сообщали, что перевалка грузов происходит в шести милях от её береговой линии.

Представители Минфина РФ также рассказали, что нефтегазовые доходы России в октябре 2023 года достигли 1,634 триллиона рублей. Подобный результат стал разовым всплеском. При этом месяцем ранее доходы составили 739,9 миллиарда рублей, а в ноябре — 961,7 миллиарда.