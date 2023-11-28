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Экономист Рубини предсказал инвесторам сокрушительные потери

1:17
Экономика » Рынки

Инвесторы и держатели облигаций могут столкнуться с крупными потерями в ближайшие 10 лет, предупредил экономист Нуриэль Рубини, предсказавший в своё время кризис 2008 года.

Экономист Рубини предсказал инвесторам сокрушительные потери
Фото: uk.movies.yahoo. com/happened-stock-market-today-211532087.html

По его мнению, высказанному в статье для Project Syndicate, слишком многие участники рынка пытаются "выдавать желаемое за действительное", рассчитывая на окончание повышения ставок центробанками.

"Но устойчивая инфляция разрушила эти надежды, заставив центральные банки принять политику "высокие ставки на продолжительное время", что, скорее всего, приведёт к экономическому спаду и дополнительному финансовому стрессу", — полагает Рубини.

Он считает адекватной доходность долгосрочных облигаций ближе к 7,5%. Если она достигнет этого уровня, котировки ценных бумаг упадут, разоряя их владельцев.

"Во всём мире потери как для держателей облигаций, так и для инвесторов в акции могут составить десятки триллионов долларов в течение ближайшего десятилетия", — предупредил экономист.

Но видимо лопнувший в прошлом году пузырь никого ничему не научил. "Эта кровавая баня, вероятно, продолжится", — посетовал американец.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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