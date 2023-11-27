Акцизы на вино и шампанское увеличатся втрое с мая 2024 года

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин утвердил закон, в соответствии с которым с мая следующего года значительно повысятся акцизные ставки на определенные виды алкоголя, включая вино и шампанское. Документ был опубликован.

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На данный момент акциз на вино составляет 34 рубля за литр. В июле были внесены изменения, увеличив ставку до 36 рублей на 2024 год. Однако новый закон пересматривает этот показатель и утраивает налог, устанавливая его на уровне 108 рублей за литр. Повышение, однако, вступит в силу не с 1 января, а с 1 мая.

Следующее повышение планируется с 1 января 2025 года, когда ставка увеличится до 112 рублей. А в начале 2026 года она достигнет 116 рублей.

Также увеличиваются акцизы на винные напитки и шампанское, в том числе отечественного производства. На данный момент они составляют 45 рублей за литр. Согласно июльским поправкам, в следующем году планировалось повысить налог до 47 рублей. Новые изменения увеличивают ставку до 141 рубля за литр в 2024 году (почти втрое), 147 рублей в 2025 году и 153 рубля в 2026 году. При этом акциз на виноматериалы не поднимается.

Акциз — это косвенный налог на товары массового потребления внутри страны.