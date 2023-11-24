ФАС и Минсельхоз выясняют, кто оставляет россиян без яиц

2:35 Your browser does not support the audio element. Экономика Аграрный сектор Птицеводство

В России невероятно выросли цены на простые куриные яйца, а кое-где полки с ними и вовсе полупустые. Приходящие в магазины покупатели поражаются - десяток яиц стоит от 120-150 рублей до 200 рублей, причем цены растут "быстрее, чем цыплята".

Фото: openverse by James Bowe is licensed under CC BY 2.0

При этом дефицита яиц нет, а с 1 декабря Минсельхоз намерен ввести запрет на экспорт этой продукции. Правда, узнав об этом ушлые "бизнесмены" начали их стремительно вывозить за границу (русские яйца считаются "более чистыми, вкусными и полезными") — чем даже уменьшили количество продукции на прилавках.

Только за январь-сентябрь 2023-го из РФ вывезли 27,1 тыс. тонн пищевого яйца, тогда как за весь 2022 год — всего 24,1 тысячи тонн.

Нехватка яиц стала ощущаться в октябре, что спровоцировало и очередной резкий скачок цен, яйца подорожали на 10-15%. По данным Росстата, с начала года яйца выросли в цене на 30,9%.

Самые популярные комментарии в соцсетях - "с такими ценами я сам яйца нести буду" и шутки "что подорожало первым - яйцо или курица".

В свое оправдание аграрии и птицеводы жалуются, что "себестоимость сильно выросла", но… в конечной стоимости яиц эти затраты минимальны. А вот накрутка торговых сетей составляет не менее 30% — видимо, по принципу "куда денутся, яйца нужны во многих блюдах — купят всё равно, за любую цену".

В любом животно- и птицеводстве (или почти любом) затраты складываются так:

36% приходится на корма,

46% на ЖКУ,

10% на зарплаты

8% на всё остальное.

Так что все отсылки на рост затрат — это манипуляция некими "страшными" цифрами, а уж ссылаться на "рост зарплат в отрасти" и вовсе неприлично, примерно так же, как и на птичий грипп (который якобы "побил поголовье").

А пока что ФАС совместно с Минсельхозом проводит анализ обоснованности повышения цен на яйца для понимания — кого и за что "наказывать".

Все стороны настаивают "мы не виноваты", а ещё жалуются на "снижение покупательной способности населения". Да, люди экономят деньги, это отмечается всеми статистиками, но уж на яйца и куриное мясо у населения хватало денег всегда.