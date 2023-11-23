Названа критическая граница для курса рубля

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доллар ни за что не упадёт ниже 80 рублей, уверен ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. Он считает этот курс критической границей, за которую его не пустят "ответственные за бюджет".

Фото: ТАСС by Пётр Ковалев

Эксперт напомнил, что привело к существенному укреплению рубля за последние дни: требование об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами на фоне устойчиво высоких нефтяных котировок, увеличение ставки ЦБ, уход иностранного бизнеса из России и подготовка к налоговым платежам.

Влияние этих факторов продолжится, но сам рубль, усиливаясь, будет противостоять им, полагает Кочетков: из-за падения доллара растёт импорт, ослабляя национальную валюту.

Кроме того, если целковый, укрепляясь, двинется к критической границе в 80 ₽/$, этот тренд будет остановлен отменой обязательной продажи выручки. "То есть такие значения вызовут тревогу у ответственных за бюджет", — пояснил специалист.

"Поэтому наиболее вероятный сценарий на конец ноября и декабрь — торговля в диапазоне 85-90 рублей за доллар с некоторым допущением временного выхода из указанного интервала", — заключил он.