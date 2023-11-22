Совфед одобрил повышение МРОТ до 19 242 рублей в 2024 году

В Совете Федерации России поддержали закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году. Уточняется, что он будет повышен на 18,5% — до 19 242 рублей.

Фото: ptzgovorit.ru

По состоянию на 2023 год МРОТ составляет 16 242 рубля.

Помимо этого, представители комитета Совфеда России подчеркнули, что начиная с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты поднимается с 42% до 48%.

По словам автором законопроекта, его принятие позволит обеспечить повышение доходов порядка 4,8 миллиона работников.

Сообщается, что в следующем году расходы на увеличение зарплат работников федеральных госучреждений оценивают в 19,7 миллиарда рублей. Кроме того, расходы на увеличение зарплат сотрудников муниципальных учреждений оценивают в 126,4 миллиарда рублей.