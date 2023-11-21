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Финансист Вязовский: импортная техника станет дешевле зимой

1:01
Экономика

Цены на иностранную технику резко упадут к зиме, когда рубль переживет новый этап укрепления по отношению к доллару и евро. Об этом URA.RU сообщил эксперт финансовых рынков и рынка драгоценных металлов, вице-президент компании "Золотая Плата" Алексей Вязовский.

Финансист Вязовский: импортная техника станет дешевле зимой
Фото: Нейросеть Шедеврум

"За последний месяц курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро более чем на 11%. При таких обстоятельствах импортная техника становится дешевле. Аналогичное явление мы наблюдали летом 2022 года при укреплении рубля. Кроме того, эффект обязательной продажи валютной выручки еще не полностью проявил себя, что означает возможное дополнительное укрепление рубля, вероятно, в пределах 80-90 рублей за доллар. Это означает, что цены на импортную технику зимой могут снизиться еще больше из-за переоценки валюты", — отметил Алексей Вязовский.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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