Лукашенко рассказал о раскрытии масштабной аферы с поставками молока в Россию

2:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о разоблачении преступных схем при экспорте молочной продукции в Россию. На данный момент по этому делу задержаны 26 человек. Но весьма вероятно, что этим дело не ограничится.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Раиса Республики Татарстан is licensed under CC BY 4.0

На совещании во вторник президент Белоруссии рассказал, что были вскрыты преступные схемы в молочной отрасли. В качестве примера он привёл предприятие "Бабушкина крынка" из Могилёва. Здесь несколько лет назад был назначен новый руководитель, который сформировал свою "команду" из числа приближенных знакомых и родственников и начал "новую сбытовую политику", пояснил Лукашенко.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий взяты в разработку восемь коммерческих групп, которые установили контроль на выгодных для себя условиях над экспортом в Россию продукции ряда отечественных молокоперерабатывающих предприятий… Я просто взял (в качестве примера) "Бабушкину крынку". Но отвечать будете все. Притом жёстко будете отвечать", — заявил Лукашенко.

У владельцев белорусских фирм были подконтрольные компании в России. Им продавали продукцию с минимальной наценкой, которая затем поставлялась конечному потребителю по более высокой цене. И тем самым сокращалась налогооблагаемая база.

Как отметил Лукашенко, подобные схемы не могли осуществляться без участия должностных лиц предприятий и государственных органов власти. Председателя белорусского правительства Романа Головченко он предупредил об ответственности, если выяснится участие его подчинённых. И похоже, такое участие было, поскольку президент Белоруссии заявил, что "там светятся и члены правительства". Фамилии Лукашенко называть не стал, поскольку следствие продолжается.

Президент Белоруссии сообщил, что поручил КГБ переписать всю собственность подозреваемых в преступлении, по его словам, "собственности там немерено".

"Всё должно быть изъято в доход государства. Ущерб мы видим. Вся собственность должна быть у государства. Обнаглели до крайности", — подчеркнул Лукашенко.

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