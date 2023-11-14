Финансовый консультант сервиса "ПриЕм" Ирина Коннова рассказала, как можно сэкономить на покупке продуктов в супермаркете.
Эксперт напомнила, что львиной статьёй расходов на еду являются нездоровые перекусы, когда многие россияне готовы выпить кофе с выпечкой или десертом вместо того, чтобы на те же деньги нормально пообедать в столовой или перекусить в недорогом кафе. Коннова подсчитала, что кофе с круассаном обойдётся покупателю в такую же сумму, как и скромный, но здоровый обед, который позволит наесться и хорошо себя чувствовать.
"Обычно эксперты советуют готовить дома, чтобы тратить на еду меньше, но я позволю себе не согласиться с этим. Во-первых, продумывание меню на неделю, покупка продуктов и готовка занимают немало времени, которого при современном темпе жизни не хватает даже на полноценный отдых и сон", — сказала Коннова, которую цитирует Газета.Ru.
Эксперт добавила, что к стоимости чека за поход в продуктовый магазин нужно приплюсовать расходы за бензин или общественный транспорт, и т. д. Коннова считает, что ради экономии денег и времени можно попробовать приобретать готовые рационы.
Также Коннова советует не покупать продукты впрок, чтобы они не испортились, а приобретать столько, сколько нужно на данный момент, докупая еду по мере надобности.
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