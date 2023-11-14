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Чтобы сэкономить на продуктах, нужно отказаться от нездоровых перекусов

1:29
Экономика

Финансовый консультант сервиса "ПриЕм" Ирина Коннова рассказала, как можно сэкономить на покупке продуктов в супермаркете.

Чтобы сэкономить на продуктах, нужно отказаться от нездоровых перекусов
Фото: "Shopping at Au Bon Marché supermarket, Port Vila, December 2014" by thomasswilliams is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт напомнила, что львиной статьёй расходов на еду являются нездоровые перекусы, когда многие россияне готовы выпить кофе с выпечкой или десертом вместо того, чтобы на те же деньги нормально пообедать в столовой или перекусить в недорогом кафе. Коннова подсчитала, что кофе с круассаном обойдётся покупателю в такую же сумму, как и скромный, но здоровый обед, который позволит наесться и хорошо себя чувствовать.

"Обычно эксперты советуют готовить дома, чтобы тратить на еду меньше, но я позволю себе не согласиться с этим. Во-первых, продумывание меню на неделю, покупка продуктов и готовка занимают немало времени, которого при современном темпе жизни не хватает даже на полноценный отдых и сон", — сказала Коннова, которую цитирует Газета.Ru.

Эксперт добавила, что к стоимости чека за поход в продуктовый магазин нужно приплюсовать расходы за бензин или общественный транспорт, и т. д. Коннова считает, что ради экономии денег и времени можно попробовать приобретать готовые рационы.

Также Коннова советует не покупать продукты впрок, чтобы они не испортились, а приобретать столько, сколько нужно на данный момент, докупая еду по мере надобности.

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Как экономить на продуктах? / Мои правила и лайфхаки / Меню и закупка продуктов на неделю / Экономия
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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