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Мишустин: правительство направит на программы льготной ипотеки 95 млрд рублей

1:18
Экономика

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о том, что на поддержку программы льготной ипотеки планируется направить 95 млрд рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

Мишустин: правительство направит на программы льготной ипотеки 95 млрд рублей
Фото: Openverse by The Council of Federation is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

При этом Мишустин напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о том, что одна из главных задач любой семьи и любого человека — обеспечение для себя достойных жилищных условий.

"Правительство реализует в этой сфере широкий комплекс мер, в том числе поддерживает программы льготного кредитования. За время их действия выдано свыше 2 млн займов на сумму более 8,5 трлн руб. Принято решение о дополнительном выделении на исполнение данных программ 95 млрд руб", — подчеркнул председатель правительства.

Мишустин уточнил, что из всех выделенных средств около 46 млрд руб. пойдут на семейную ипотеку, 41 млрд руб. — на льготную ипотеку и почти 8 млрд руб. — на дальневосточную ипотеку.

Таким образом, суммарно по итогам текущего года в рамках данных программ планируется предоставить российским гражданам порядка 700 тысяч кредитов.

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Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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