Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о том, что на поддержку программы льготной ипотеки планируется направить 95 млрд рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

Фото: Openverse by The Council of Federation is licensed under CC BY-NC-SA 2.0