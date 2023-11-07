NIUS: Шольц уже не спорит с тем, что возглавляет самое глупое правительство в мире

1:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Канцлер Германии Олаф Шольц не нашёлся, что ответить пенсионеру, который поинтересовался, что он собирается сделать с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок и министром экономики Робертом Хабеком. Пожилой немец заявил, что они некомпетентны.

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В ходе "Диалога с канцлером" — общения главы правительства с гражданами Германии — пенсионер поинтересовался, когда Шольц предпримет меры в отношении Бербок и Хабека (оба представляют в коалиционном правительстве партию "Зелёных").

По словам собеседника канцлера, "уже не только комики говорят, что в Германии самое глупое правительство в мире, и это ужасное выражение".

В правительстве "много членов, которые ничего не могут сделать". Например, "Хабек, который даже не знает, что такое банкротство". Или "Бербок, которую называют Наполеоном с танками", которая размышляет о "далёких странах, находящихся на расстоянии ста тысяч километров" и предлагает президенту России Владимиру Путину "развернуться на 360 градусов", цитирует пенсионера портал NIUS (перевод "ИноТВ").

"И я хотел вас спросить, вы не имеете на это никакого влияния? Вам нужно или выбросить их (из правительства), или дать им репетитора", — заявил он, подчеркнув, что действия этих министров только усложняют жизнь немцев.

На это Шольц только ответил, что по его мнению упомянутые министр делают хорошую работу, прилагают много усилий, чтобы помочь сохранить мир единым.

То есть он уже даже не отвергает обвинения, что возглавляет самое глупое правительство в мире, констатируется в материале немецкого портала.

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