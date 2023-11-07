В октябре спрос на жилую недвижимость в новостройках в России в среднем снизился на 12% относительно сентября. Данные приводятся в исследовании "Авито Недвижимости", на которое ссылается "Лента.ру".
Как отмечают эксперты, зафиксировано сильное уменьшение интереса ко всем вариантам жилья в новых домах. Спрос на двухкомнатные квартиры показал снижение на 13%, на трехкомнатные — на 12%, на однокомнатные — на 11%, а на студии — на 9%. Согласно данным "Авито Недвижимости", стоимость жилья в новостройках повысилась в октябре на 2% в абсолютных показателях и в пересчете на квадратные метры.
Больше всего за второй месяц осени интерес к квартирам в новостройках уменьшился в Кирове, там снижение показало 25%. На втором месте — Саратов с падением в 23%, на третьем — Барнаул с падением в 22%. На пятом месте Нижний Новгород — 20%.
Рост отмечается в трех городах: Красноярск, Томск — по 3% и Калининград — 1%.
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