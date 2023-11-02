Президент России Владимир Путин ждет от правительства в ноябре и декабре два доклада о мерах по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо.
О распоряжении главы государства, касающегося проблемы с ростом цен на автомобильное топливо 2 ноября сообщил официальный сайт Кремля
"Правительству РФ при участии вертикально интегрированных нефтяных компаний принять меры по стабилизации розничных и оптовых цен на бензин и дизельное топливо, а также по обеспечению отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей топливом в достаточном объеме", — говорится в распоряжении Путина.
Президент ждет два отчета от правительства Михаила Мишустина, которые необходимо предоставить до 10 ноября и до 8 декабря 2023 года.
Сегодня, 2 ноября, Владимир Путин отозвал ратификацию договора о запрете ядерных испытаний.
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