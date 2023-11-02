Путин поручил правительству принять меры по стабилизации цен на бензин

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин ждет от правительства в ноябре и декабре два доклада о мерах по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо.

Фото: kremlin.ru

О распоряжении главы государства, касающегося проблемы с ростом цен на автомобильное топливо 2 ноября сообщил официальный сайт Кремля

"Правительству РФ при участии вертикально интегрированных нефтяных компаний принять меры по стабилизации розничных и оптовых цен на бензин и дизельное топливо, а также по обеспечению отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей топливом в достаточном объеме", — говорится в распоряжении Путина.

Президент ждет два отчета от правительства Михаила Мишустина, которые необходимо предоставить до 10 ноября и до 8 декабря 2023 года.

Сегодня, 2 ноября, Владимир Путин отозвал ратификацию договора о запрете ядерных испытаний.

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Рост цен на бензин